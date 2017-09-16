دعونا نكبر بوطننا ونقطف ثمار خلدها اجدادنا.. سياحتنا بوابتنا / اشرف حماد

وطني جميل بجمال ناسه وطبيعته الخلابة والتي تأسر كل من يراها، فهي حقيقة مسلم بها ولايختلف عليها إثنان.

فالاردن يضم كنوزا سياحية عديدة جعلته خارطة سياحية كبيرة تتعدد مفاتيحها وفق اهواء السائح واهمها الاثرية والتي تمزج مابين عبق التاريخ والحداثة بالاضافة الى السياحة العلاجية والدينية والبيئية والاصطيافية والثقافية والرياضية والشتوية وغيرها ما جعلها في مصاف الدول المتقدمة في مجال استغلال واقعها الذي حباه الله بنظام حكم هاشمي مترافقا بالامن والامان ووعي شعبه المضياف ما زاد في ثقة الزوار على إختلاف مشاربهم وانواعهم.

لكن وبالرغم من ان المنتديات العالمية واخرها المنتدى الاقتصادي العالمي قد اصدر تقريرا حول ذلك بأن اشاد بالوضع السياحي الاردني، رد فيه على المشككين بتراجعه سياحيا، حيث بين ان وضعه قد تحسن وتقدم بمؤشر التنافسية السياحية العالمية والعربية نقطتين من 75 الى 77 بين عامي 2015 و 2017 الا ان اللافت ان غياب التعاون والتنسيق بين مكونات العمل السياحي الاردني وعمل كل منها فرديا جعلها واحدة من معوقات قفز الاردن الى مراتب متقدمة في مؤشر تنافسية السياحة والسفر والتي هي ما ميزت الدول التي احتلت المراتب الاولى امثال اسبانيا وفرنسا والمانيا واليابان وبريطانيا وامريكا واستراليا وايطاليا وكندا وسويسرا عن غيرها.

فالاستقرار السياسي والامن والامان وجاهزية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبيئة الاعمال واولوية دعم قطاع السياحة و السفر، كلها امور حسنت وضعه بالمؤشر العالمي لكن لابد عليه من تحقيق ركائز اهمها تحقيق تنافسية اسعار المحروقات وانفاذ التشريعات البيئية وتحسين وسائط النقل العام والبنية التحتية بخصوصيتها السياحية. وبما ان الاردن تمكن من تحقيق اهم المؤشرات الفرعية مثل حقوق الملكية وكفاءة الإطار التشريعي ومعدل الضريبة الكلي ومصداقية ونزاهة الخدمات الشرطية وتوافر عمالة ماهرة وجودة تزويد الكهرباء والتغير في الغطاء النباتي وتوافر شركات تأجير مركبات سياحية، فانه قادر على تلبية المطلوب لتحقيق تميزه عالميا.

فتراثنا الاردني بأمان طالما ان شبابا طموحا يحافظ عليه جيلا بعد جيل ويعملون على ترويجه وتعريف العالم به .

واخيرا فإن تمتع المملكة بمزايا ومقومات جغرافية وتاريخية وطبيعية تجعل منه بلدا سياحيا في جميع فصول العام وتلبي معظم الأهداف التي ينشدها السائح، حيث تتوافر الأماكن الدينية والمواقع الأثرية والمشاتي والمصايف والينابيع الطبيعية والغابات والصحارى والشواطئ، فدعونا نكبر بوطننا ونقطف ثمار خلدها اجدادنا بتاريخ قلما تجده لدى الاخرين.