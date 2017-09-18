خامنئي يتوعد بالرد على أي “خطوة خاطئة” من أميركا

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن إيران لن تقبل ترهيب الولايات المتحدة لها وسترد بقوة على أي “خطوة خاطئة” من جانب واشنطن فيما يتعلق باتفاق طهران النووي.

ونقل التلفزيون الرسمي في إيران عن خامنئي قوله إن الشعب الإيراني يقف بثبات وأي خطوة خاطئة لنظام الهيمنة حيال (الاتفاق النووي) ستواجه رد فعل من إيران.

وقال خامنئي في خطاب أمام خريجي الأكاديمية العسكرية الإيرانية “اليوم.. وعلى الرغم من كل الالتزامات والنقاشات في المفاوضات.. سلوك أميركا تجاه تلك المفاوضات ونتائجها مجحف تماما ويصل إلى حد التخويف”.

من جانبه أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل المغادرة لحضور جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تنضم للدول التي تواصل دعم الاتفاق النووي وهو ما قارنه بالانضمام لحفل عشاء.

وأضاف “بإمكانهم (الولايات المتحدة) اختيار المسار الصحيح ودخول الغرفة التي يقدم بها الطعام. لن يكون لدينا مشكلة في ذلك”.