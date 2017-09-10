حزب صالح يرفض قرارات الحوثي ويصفها بالأحادية

أعلن حزب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، رفضه للقرارات الصادرة من جماعة الحوثيين، والتي أقصوا فيها قيادات موالية للحزب من الحكم.

وقال مصدر مسؤول في حزب المؤتمر بزعامة صالح إن “القرارات الصادرة من رئيس المجلس السياسي الأعلى ليلة السبت، وبعض القرارات التي صدرت قبلها، لم يقرها المجلس السياسي الأعلى ولم تعرض عليه”.

وأشار إلى أن القرارات أحادية الجانب، و”تخالف اتفاق الشراكة بين المؤتمر وحلفائه، وأنصار الله وحلفائهم وتعتبر غير ملزمة”.

وكان رئيس ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى” صالح الصماد، أصدر قرارات بتعيين رؤساء جدد لمجلس القضاء الأعلى، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، بالإضافة إلى قيادات حوثية وكلاء ومستشارين لوزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.