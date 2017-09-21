جامعة الطفيلة التقنية تخرج 1200 طالب وطالبة

اختتمت جامعة الطفيلة التقنية مساء الأربعاء احتفالاتها بتخريج طلبة الفوج الثاني عشر للفصل الأول والثاني والصيفي من العام الجامعي 2016/2017 في المجمع الرياضي داخل الحرم الجامعي البالغ عددهم 1200 طالب وطالبة من مختلف التخصصات والدرجات العلمية.

وهنأ عميد شؤون الطلبة الدكتور البراء الرواشدة الطلبة الخريجين وذويهم في كلمته التي استعرض فيها التطورات التي حققتها الجامعة خلال مسيرتها العلمية، مشيراً إلى سعي الجامعة الدؤوب للتميز في برامجها الأكاديمية والتي تطمح الجامعة من خلالها للوصول إلى مستوى أكثر تقدماً، حيث دأبت ومنذ تأسيسها على السعي لتحقيق أهدافها ورسالتها بتأهيل أجيال متعاقبة مسلحين بالعلم والمعرفة ليكونوا جنودا أوفياء للوطن، ولرفد سوق العمل بالخبرات والطلبة المؤهلين والمتميزين.

وأضاف أن تخرجهم اليوم ما هو إلا نقطة البداية لمشوار عطائهم، داعيا إلى تكريس كل ما اكتسبوه من معارف في سبيل خدمة الوطن، فهم ثروة هذا البلد واستثماره الذي يُراهَن عليه.

وقد احتفلت الجامعة بتخريج الفوج الثاني عشر من طلبتها على مدار 3 أيام، حيث تم في اليوم الأول تخريج طلبة كليات العلوم التربوية والآداب والدراسات العليا والدبلوم المتوسط، وتم في اليوم الثاني تخريج طلبة كليات الأعمال والعلوم، فيما تم تخريج طلبة كلية الهندسة أكبر كليات الجامعة بعدد التخصصات والطلبة في اليوم الثالث.

وفي نهاية الحفل الذي حضره عمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية وذوي الطلبة الخريجين تم تكريم الطلبة المتفوقين بالشهادات التقديرية.