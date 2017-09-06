تونس.. تعديل وزاري واسع

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الأربعاء، أنه قام بتعديل وزاري واسع، كان متوقعا وطاول بشكل خاص وزارتي الداخلية والدفاع.

وقال الشاهد بعد لقائه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي “قررت إجراء تحوير على التركيبة الحكومية” وذلك قبل عرض لائحة الوزراء الجدد.

وعين يوسف الشاهد، في أول تعديل وزاري منذ تكليفه برئاسة الوزراء قبل عام، مستشاره والقيادي في حركة النهضة توفيق الراجحي وزيرا مكلفا بالإصلاحات الاقتصادية.

وهذا المنصب جديد ويبدو أنه رسالة للمقرضين الدوليين بأن تونس ستمضي قدما في إصلاحاتها الاقتصادية.

وعين رضا شلغوم وهو مدير لمكتبه سابقا ومقرب من حزب نداء تونس وزيرا للمالية، بينما عين لطفي براهم آمر الحرس الوطني وزيرا للداخلية خلفا لهادي مجدوب.