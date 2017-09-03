توقيف موظف كبير بمكتب نتنياهو في قضية الغواصات

كشفت القناة العبرية الثانية عن توقيف مسؤول كبير في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، في قضية الغواصات (المعروفة بالملف 3000)، وذلك ضمن 6 مشتبهين، بينهم أيضًا أليعزر ماروم، الضابط في جيش الاحتياط الإسرائيلي و قائد سلاح البحريّة السّابق.

وذكرت القناة العبرية، على موقعها الإلكترونيّ، أن محققي وحدة الجرائم الماليّة داهمت بيوت المشتبهين الستّة وأوقفتهم في مقار شرطيّةـ على أن يُقرر خلال اليوم من منهم سيتم اعتقاله وعرضه لاحقًا على القضاء الإسرائيلي، لافتةً إلى أن حملة المداهمات جاءت نتيجة الشهادة التي أدلها بها الوسيط في الصفقة، ميكي غنور، الذي تحول لشاهد ملك في القضيّة.

كما ذكرت القناة أن مرحلة المواجهات في التحقيقات ستبدأ عمّا قريب، إذ سيواجه كل مشبه بالشهود والمواد المشتبه بها.

يأتي ذلك بعدما ذكرت القناة ذاتها، الأسبوع الماضي، أن الشرطة نقلت غنور إلى شقّة للتستر عليه “خشيةً على سلامته الشخصيّة” على أن يبقى رهن الاعتقال المنزلي حتى انتهاء التحقيقات في القضيّة المستمرّة معه منذ أكثر من شهر على أن تنتهي معه خلال الأيام القليلة المقبلة.