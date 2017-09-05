بريطانيا.. اعتقال عسكريين خططوا لهجوم إرهابي

أعلنت الشرطة البريطانية أنها أوقفت في ويست ميدلاندز بوسط إنجلترا، الثلاثاء، 4 رجال يشتبه بأنهم كانوا يعدون لاعتداءات وينتمون إلى حزب للنازيين الجدد منع في ديسمبر الماضي.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية ان بين الموقوفين عسكريين. وقالت في بيان “يمكننا تأكيد أن الشرطة أوقفت عددا من أفراد الجيش”، لم تحدده الوزارة، موضحة أن التحقيق عهد به إلى الشرطة”.

وقالت شرطة “ويست ميدلاندز” في بيانها إن الرجال الأربعة “يشتبه بأنهم حضروا اعتداءات إرهابية” على الأراضي البريطانية، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

والرجال الأربعة أعضاء على ما يبدو في حركة النازيين الجدد “العمل الوطني”، وكانوا يخضعون لمراقبة الشرطة.

وتجري عمليات دهم لمختلف منازل الموقوفين الذين كانوا يعيشون في مناطق مختلفة من المملكة المتحدة، في برمنغهام وباويز (ويلز) وإيبسيتش ونورثهامبتن.

و”العمل الوطني” أول مجموعة يمينية متطرفة تمنع بموجب قانون مكافحة الإرهاب البريطاني.