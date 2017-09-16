برشلونة يحلق في صدارة الليغا

تمسك نادي برشلونة بصدارة الدوري الإسباني، بعد تحقيقه انتصارا صعبا على أرض خصمه خيتافي، وبنتيجة 2-1، في الجولة الرابعة من منافسات الدوري السبت.

وفاجأ خيتافي ضيفه برشلونة بهدف في الدقيقة 39، بطريقة رائعة، عن طريق لاعبه الياباني غاكو شيباساكي.

وقام مدرب برشلونة إيرنستو فالفيردي بتغييرات قلبت المباراة في الشوط الثاني، وذلك بإدخال الإسباني دينس سواريز والبرازيلي باولينيو.

وبالفعل سجل سواريز هدف التعادل في الدقيقة 62، قبل أن يحرز باولينيو هدف الفوز في الدقيقة 84، بعد 7 دقائق من دخوله.

ورفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، وسجل 11 هدفا ولم يستقبل سوى هدف واحد حتى الآن.