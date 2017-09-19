الغذاء والدواء تحذر من شراء المكملات الغذائية عبر مواقع التواصل

عمان- حذرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء المواطنين من شراء المكملات الغذائية واغذية الرياضيين والتي يروج لها من خلال الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لما لها من خطر على سلامة وصحة المواطنين.

واهابت المؤسسة بالمواطنين بعدم شراء المكملات الغذائية واغذية الرياضيين الا من الاماكن المخصصة لبيعها والمرخصة اصوليا من قبل المؤسسة.

ودعت المواطنين مراجعة موقعها الالكتروني للتأكد من ان هذه المكملات الغذائية والاغذية مسجلة اصوليا من قبل المؤسسة على موقعها الإلكتروني www.jfda.jo.

وقال بيان المؤسسة انها تنتهز الفرصة لتنبيه المواطنين بعدم الانصياع وراء الادعاءات المضللة والتي يتم الترويج لها عن المكملات الغذائية واغذية الرياضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بانها مفيدة.

وتجدر الإشارة الى انه يجب اخذ الموافقة المسبقة من قبل المؤسسة على جميع الاعلانات المتعلقة بالمكملات الغذائية واغذية الرياضيين قبل نشر اي اعلان لها وذلك استنادا الى تعليمات تنظيم الاعلان عن أغذية الاستعمال الخاص لسنة 2011 المادة رقم 5 والتي تنص على انه يحظر نشر اي اعلان يحتوي اشارة مباشرة او غير مباشرة الى الأغذية المشمولة بهذه التعليمات قبل اخذ موافقة المؤسسة على تداول هذا الغذاء.

وتنص نفس هذه التعليمات ان يحظر نشر اي اعلان عن الأغذية المشمولة بهذه الاعلانات يحوي عبارات او اشارات عدا الواردة في كتاب الموافقة او بطاقه البيان المجازة من قبل اللجنة المختصة، اضافة الى وجود عقوبات قانونية مغلظة نص عليها قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015 المادة 23 أ بند 2 والتي تنص على “يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار وتتضاعف في حالات التكرار كل من روج او نشر او ساهم في نشر الوصف الكاذب لأي غذاء”.

ودعت المؤسسة المواطنين في حال وجود اي استفسارات او شكاوى التواصل مع المؤسسة عبر قنوات الاتصال التالية: رقم الشكاوي المجاني: 080022660، رقم شكاوي الو أتساب: 0795632000، مركز الاتصال الوطني : 5008080، رقم الشكاوي / مكتب عمان 0799038996 او عبر صندوق الشكاوي / مبنى المؤسسة او البريد الكتروني: info@jfda.jo .