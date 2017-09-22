العقبة: ضبط صواعق وطائرات صغيرة وكاميرات داخل حاوية

ضبطت جمارك منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الجمعة، صواعق وطائرات صغيرة وكاميرات ومعدات كهربائية داخل حاويات في مركز المعاينة الجمركيه ساحة 4.

وقال مفوض الإيرادات والجمارك في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور محمود خلفيات إن المضبوطات احتوت على كاميرات تصوير وأجهزة كهربائية منوعه بعد أن صرح عنها بأنها أدوات منزلية .

وأضاف خليفات الكميات المضبوطة غير محددة لغاية الآن كونها تخضع لعمليات جرد من الجمارك وقد تولى المدعي العام التحقيق بالحادث من أجل اتخاذ الإجراءات الرسمية بحق المتورطين وفقا للقوانين النافذة.

وأكد خليفات أن المضبوطات تم السيطره عليها من خلال مركز المعاينة الجمركية ساحه رقم 4، وهي النقطة الرئيسية في معاينة كل المواد وفقاُ لقوانين جمارك المنطقة الخاصة.