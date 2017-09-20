الرياض: نتطلع لحكمة برزاني لعدم إجراء الاستفتاء

صرح مصدر بوزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، أن الرياض تتطلع إلى حكمة وحنكة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني، لعدم إجراء الاستفتاء الخاص بالانفصال، وذلك لتجنيب العراق والمنطقة مزيدا من المخاطر التي تترتب على إجرائه.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المصدر: ” تدعو المملكة العربية السعودية الأطراف المعنية إلى الدخول في حوار، لتحقيق مصالح الشعب العراقي الشقيق بجميع مكوناته، وبما يضمن تحقيق الأمن والسلام في العراق الشقيق ويحفظ وحدته وسيادته”.

وأضاف المصدر : “تدعو المملكة الأطراف المعنية إلى الحفاظ على ممتلكات الإقليم وعدم التسرع في اتخاذ أي مواقف أحادية الجانب، من شأنها أن تزيد من تعقيد الوضع الإقليمي.. والعمل وفق ما يحقق تطلعات الشعب العراقي، بالعودة إلى الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين وأحكام الدستور العراقي”.