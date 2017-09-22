الذهب يتجه لثاني خسارة أسبوعية

ارتفع الذهب من أدنى مستوياته في أربعة أسابيع اليوم الجمعة مع إقبال المستثمرين على شراء الأصول الآمنة وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وبحلول الساعة 0643 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1296.41 دولار للأوقية بعدما بلغ أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 1287.61 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

وانخفض المعدن الأصفر 1.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع ويتجه لتكبد ثاني خسائره الأسبوعية.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة إلى 1299.80 دولار للأوقية.