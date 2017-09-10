الحديثي: استفتاء كردستان يتنافى مع الدستور العراقي

قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، الأحد، لـ”سكاي نيوز عربية” إن الاستفتاء في إقليم كردستان خطوة غير قانونية وتتنافى مع الدستور العراقي.

وأضاف الحديثي أن “محاولة فرض السيطرة على المناطق المتنازع عليها من قبل إقليم كردستان قد تؤدي إلى حصول توتر في هذه المناطق”.

وتابع: “نحتاج إلى حوار جدي موسع مع أربيل لمناقشة كل القضايا الخلافية والوقت ما زال متاحا لهذا”.

من جانبه، قال رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود برزاني، إن الإقليم عاش في تجربة مليئة بالمآسي والمشاكل مع الحكومات العراقية لمدة 100 عام، لافتا إلى أن “خطوة الأكراد نحو الاستقلال ليست إلا حقا طبيعيا وعادلا لهذا الشعب ولا يتنافى مع أي من المبادئ السماوية والإنسانية”.

وأضاف أن “عملية الاستفتاء لن تؤثر بأي شكل كان على استمرار روح الصداقة والأخوة بين شعب كردستان والشعب العراقي بل ستعمل على تعميق في هذه العلاقة”.