الجمعية العربية الامريكية للثقافة تحيي يوم العمال

سما الاردن – دالاس:

أحيت الجمعية العربية الامريكية للثقافة يوم العمال الذي يصادف الرابع من أيلول، في باكورة نشاطاتها.

حيث اقامت الجمعية، في مدينة دالاس، المهرجان العربي الاول، وقد تصادف لهذا العام مع احتفالات الامريكيين من اصول عربية بعيد الاضحى المبارك، لتتزين ولاية تكساس بعيدين جمعا ابناء الجالية العربية من شتى اقطار الوطن العربي في اجواء احتفالية كانت محط اعجاب الجميع.

وعاش ابناء الجالية يوما تاريخيا حيث زحفت العائلات العربية من شتى مدن الولاية الى مكان الاحتفال بالرغم من حرارة الجو التي لم يلتفت اليها احد جراء تحقيق حلم الوحدة لابناء الجاليات العربية من شتى الاقطار والديانات والمذاهب وفرحة وجود اطار يجمع ويوحد ابناء الوطن العربي الكبير .

وقد أطلق مجموعة من الشباب المؤمن بطاقات الامريكيين من اصول عربية وامكانية تاطير ابنائنا داخل مؤسسة تجمع مافرقته سياسات القيادات في الوطن، الجميعة العربية، والتي تهدف للعمل على توحيد جهود الافراد وانخراطهم في النظام السياسي الاميركي والمجتمعات التي يعيشون فيها مع الحفاظ على الهوية العربية الجامعة.

واحتشد مايزيد عن سبعة الاف مواطن من ابناء الجاليات العربية، بمدينة مسكيت في اجواء احتفالية فاقت كل التوقعات محتفلين بحلم عاشته جاليتنا على مدى عقود .

وشهد الحفل برنامجا حافلا من العاب للاطفال ومراكز ترويح من ركوب الخيل الى اهم المطاعم في الولاية التي شاركت بانجاح الفعالية.

وحضر الطعام العربي الذي يكاد يفتقدة اي مغترب يحن لبلاده كان متوفرا فمن الفلافل التي تشتهر به بلاد الشام الى الكوشري المصري والنرجيلة التي تعيدنا لاجواء المقاهي في العواصم التي يهيم القلب بها .

وفي لفتة انسانية للقائمين على المهرجان وشعورهم بابناء جلدتهم من اللاجئين كانت هدية القائمين بدعوة مايزيد عن الالف شخص من السوريين والعراقيين مجانا متكفلين بكافة مايلزمهم داخل المهرجان مجانا .

وفي اجواء المساء كان للغناء والدبكة والطرب بعيدا عن اوجاع الاوطان كلمة في تحويل ليل تكساس الى نهار من الفرح العربي الطالع من اكوام الحزن والكأبة لم يحدث في اوطاننا .

واستهل الحفل بكلمة للمشرف العام على المهرجان الناشط العربي الفلسطيني علاء الشلبي الذي اثنى على جهود فريق العمل الذي واصل الليل بالنهار على مدى شهرين متواصلين لتحقيق حلم الوحدة لابناء الجالية العربية مؤكدا على اننا امريكيون من اصول عربية ندافع عن وطننا الحالي اميركا بالدم والمال ونقف صدا منيعا للدفاع عن قضايا امتنا العربية .

وقد تم تسليم بعض الدروع للمشاركين في انجاح هذا العرس العربي .