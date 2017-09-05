الجبير: تصريحات إيران بشأن التقارب مضحكة

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن تصريحات نظيره الإيراني بشأن التقارب مع السعودية “مضحكة”.

وأضاف الجبير، “يجب على إيران أن تغير سياساتها إذا ما أرادت التقارب”، كما أكد الجبير أن تعاملات السعودية الدبلوماسية مع إيران بشأن الحج، لا علاقة لها بتطبيع العلاقات، لأن السعودية ترفض تسييس الحج.

كما أكد الجبير في حديث للصحفيين في لندن أن السعودية دعت الأمم المتحدة من أجل تقييم العمليات في اليمن، ولكن أحدا لم يلب الدعوة، التي تكررت أكثر من مرة.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد زعم قبل أيام، على أن بلاده تحرص على بناء “علاقات إيجابية” مع دول الجوار، بما في ذلك السعودية.