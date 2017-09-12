الجامعة العربية تستنكر استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية

جدد مجلس جامعة الدول العربية، الثلاثاء، التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث التي تحتلها إيران، وتأييد كافة الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.

واستنكر المجلس، في بيان له بشأن احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث “طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى ” في الخليج العربي، “استمرار الحكومة الايرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين”.

ودان المجلس قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية المحتلة.

كما دان المناورات العسكرية الاإرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لايتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب المجلس عن أمله في أن تعيد إيران النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمى للقضية، إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية.