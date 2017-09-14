البرزاني يصّعد.. بغداد لم تترك مجالا للمفاوضات

صعّد رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البرزاني، من موقفه بشأن السير قدما في إجراء استفتاء الاستقلال، وذلك ردا على تصويت البرلمان العراقي لإقالة محافظ كركوك من منصبه، الخميس.

وأمام حشد من مؤيدي الاستفتاء في مدينة زاخو بإقليم كردستان، قال الزعيم الكردي إن بغداد لم تترك مجالا للمفاوضات بشأن الاستفتاء على الاستقلال، المقرر تنظيمه في 25 سبتمبر الجاري.

وكان البرزاني يرد على قرار إقالة المحافظ نجم الدين كريم بعد أن صوت مجلس محافظة كركوك، بالموافقة على المشاركة في الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان، في خطوة أغضبت بغداد.

وتخشى القوى الغربية من أن يتسبب الاستفتاء الذي سيشمل مدينة كركوك المنتجة للنفط والمتنازع عليها بين بغداد وأربيل، في إشعال الصراع ما يحول التركيز بعيدا عن الحرب على تنظيم داعش.

ويسعى الأكراد إلى استقلال كردستان وإنشاء دولة مستقلة، وسط معارضة الحكومة المركزية في بغداد، التي وصف رئيسها، حيدر العبادي، الاستفتاء بأنه غير دستوري.

وحاولت الولايات المتحدة، أكبر حليف للأكراد، إقناعهم بتأجيل التصويت خوفا من أن يؤدي إلى فتح فصل جديد من عدم الاستقرار في وقت تحاول فيه القوات المدعومة أميركيا استعادة آخر الجيوب من داهش.