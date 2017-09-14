ad
أخر الأخبار
الاحتلال يهدد “عباس” بخصم أموال الضرائب وإعادة إمداد غزة بالكهرباء

نبذة عن الكاتب

sama sa

مقالات ذات صلة

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *