الاحتلال يهدد “عباس” بخصم أموال الضرائب وإعادة إمداد غزة بالكهرباء

هددت سلطات الاحتلال بخصم أموال التحويلات الضريبية إلى السلطة الفلسطينية، حال لم تتوصل السلطة الفلسطينية إلى تفاهم واتفاق مع قطاع غزة بشأن إمدادات الكهرباء.

ونشر موقع “ذا تايمر أوف إسرائيل” العبري نص رسالة بين وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ و منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة “يواف مردخاي”، يبلغه فيها بنية سلطات الاحتلال إعادة امدادات الكهرباء إلى غزة وإعادة الوضع كما كان سابقًا قبل تاريخ 19 يونيو 2017، إذا لم تصل السلطة إلى اتفاق مع قطاع غزة.

وأوضح مردخاي في رسالته إلى أن هناك موانع وأمور إنسانية لا يمكن تجاوزها ومنها الإضرار بالقطاعات البيئية والصحية وبالتالي تضر القطاع السكاني كله، مطالبًا السلطة بضرورة إيجاد حلول مع قطاع غزة.

إلى نص الرسالة: –

السيد حسين الشيخ

وزير الشؤون المدنية

السلطة الفلسطينية

تخفيض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة

عزيزي الوزير

في تاريخ 15 مايو 2017، طلبت السلطة الفلسطينية خصم 15 مليون شيكل من الكهرباء الموردة إلى قطاع غزة.

في تاريخ 19 يونيو 2017, وبعد مراجعتنا لهذه المسألة، بدأنا تخفيض إمدادات الكهرباء بمبلغ 15 مليون شيكل شهريا.

منذ ذلك الحين , لقد أبلغت في عدة محادثات معكم أنه إذا لم تتوصل السلطة الفلسطينية إلى تفاهم واتفاق مع قطاع غزة بشأن إمدادات الكهرباء، سيتم خصم الأموال من التحويلات الضريبية إلى السلطة الفلسطينية.

هناك حدود و موانع انسانية التي من شإنها ، ان تم تجاوزها، هي و امور اخري ، ان تسبب اضراراً للقطاعات البيئية و الصحية و بالتالي تضر القطاع السكاني كله.

وبما أن 30 يوما قد انقضت منذ انخفاض إمدادات الكهرباء، فأعلمكم أنه إذا لم يتم إيجاد حل فلسطيني داخلي، فإننا سنعيد الوضع إلى حالته السابقة وسنقوم بخصم الأموال من التحويلات الضريبية في المستقبل القريب.

أطلب منكم اتخاذ إجراء لحل هذه المسألة من اجل منع تنفيذ التدابير الأحادية الجانب.

لكم كل الاحترام