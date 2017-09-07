الإمارات.. طائرة خاصة لإخلاء المواطنين من فلوريدا

أمر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد بتجهيز طائرة خاصة لإخلاء مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من ولاية فلوريدا الى مكان آمن وتوفير كافة الإمكانيات لهم قبل وصول إعصار إرما، وفقا لما ذكرت وكالة “وام”.

وكانت القنصلية العامة لدولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأميركية في مدينة نيويورك قد نبهت مواطني دولة الإمارات من إعصار إرما.

ودعت القنصلية عبر حسابها الرسمي في تويتر إلى متابعة آخر تحديثات الإعصار ونشرات الأخبار المحلية والتقيد بالتعليمات الرسمية.

كما دعت إلى عدم التردد بالاتصال بالقنصلية على خط الطوارئ الساخن.