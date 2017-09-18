اعتقال 3 اشخاص إثر سطو مسلح على محطة محروقات في عمان

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 3 أشخاص يشتبه بقيامهم بتنفيذ عملية سطو مسلح على محطة محروقات بمنطقة الزهور في عمان يوم أمس الأحد، وضبطت بحوزتهم جزءا من مبلغ قاموا بسرقته، فيما يجري البحث عن اثنين آخرين.

وقالت إداره العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام “إنه في صباح يوم أمس تبلغت غرفة العمليات الرئيسية في مديريه شرطة جنوب عمان بتعرض محاسب إحدى محطات الوقود في منطقه الزهور لعملية سلب من قبل مجهولين بحوزتهم مركبة تحمل لوحات أرقام مزورة وأخذ مبلغ 13 ألف دينار تقريبا كانت بحوزته بعد تهديده بواسطة سلاح ناري كان بحوزة أحدهم وتولى فريق تحقيق خاص من شعبة بحث جنائي العاصمة التحقيق في القضية لكشف ملابساتها وتحديد هوية كافة المتورطين بها والقبض عليهم”.

وأضافت إدارة العلاقات العامة والإعلام “أن فريق التحقيق عمل منذ اللحظة الأولى على جمع المعلومات من مسرح الجريمه وتحليلها كما وعمل على نشر وتعميم مواصفات المركبة التي استخدمها الجناة في القضية لتقودهم تتبع وجمع المعلومات حول عدد من الأشخاص المشبوهين في مثل تلك القضايا ليتمكنوا من خلال كل تلك التحقيقات من تحديد هوية أحدهم وهو عامل سابق داخل المحطة وجرى بعد البحث والتحري عنه ضبطه بكمين خاص أعد له”.

وتابعت “أن المقبوض اعترف بالتحقيق معه بالتخطيط لتنفيذ تلك الجريمة مع أربعة مشبوهين آخرين كونه كان يعمل داخل محطة الوقود تلك ويعلم مواعيد نقل الأموال بواسطة المحاسب للبنك واتفقوا على تنفيذها صباح أمس وتمكنوا بعد تهديد الموظف بسلاح ناري كان بحوزتهم من سرقه المبلغ المالي الذي كان بحوزته والفرار من المكان وتقاسم المبلغ فيما بينهم”.

وأكدت إدارة العلاقات العامة والإعلام “أنه ومن خلال التحقيقات تم تحديد كافة المطلوبين الذين تورطوا في القضية وبوشرت عمليات تعقبهم والبحث عنهم حيث تمكن فريق التحقيق من تحديد مكان المركبة المستخدمة في القضية وبداخلها أحد المطلوبين حيث جرى التحرك للمكان وضبطها والمطلوب بداخلها كما وتمت مداهمه منزل أحد المطلوبين الآخرين كذلك وألقي القبض عليه وعثر بحوزه المقبوض عليهم على جزء من المبالغ المالية المسروقة فيما لا يزال البحث جاريا عن مطلوبين آخرين في القضية”.