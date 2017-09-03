استشهاد الأسير رائد الصالحي في مستشفى هداسا

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، استشهاد الأسير الجريح رائد الصالحي (21) عاما، من بيت لحم، عصر اليوم الأحد، في قسم العناية المكثفة في مستشفى هداسا عين كارم، متأثرا بجراحة الحرجة التي أصيب بها لحظة اعتقاله، بعدما أُطلق عليه النار مطلع الشهر الجاري عند مدخل مخيم الدهيشة وأصيب بعدة رصاصات في البطن والكبد والفخذ.

وأكد قراقع، في تصريحات صحفية، منذ قليل، أن الشهيد الأسير الصالحي، تعرض لجريمة بشعة عن سبق الإصرار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، حيث تُرك ينزف فترة طويلة قبل نقله في وضع حرج إلى مشفى هداسا عين كارم، ليبقى تحت أجهزة التنفس الاصطناعي لنحو ثلاثة أسابيع إلى أن فارق الحياة عصر اليوم متأثراً بجراحة الخطيرة.

وحمّل عيسى قراقع، إسرائيل المسؤولية عن استشهاد الأسير الصالحي، متهما الاحتلال بإعدامه بإطلاق الرصاص الحي عند اعتقاله من مسافة صفر.