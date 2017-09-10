إعصار إرما يحول ميامي إلى مدينة أشباح

تسبب إعصار “إرما المدمر الذي وصل فجر الأحد، إلى الأراضي الأميركية، في قطع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون منزل وشركة في فلوريدا، فيما حول ميامي إلى مدينة أشباح بعد نزوح السكان منها.

ووفقا لموقع “سكاي نيوز”، فقد أعلنت ولاية فلوريدا عن أول حالة وفاة بسبب الإعصار، الذي بلغت سرعته أكثر من 200 كم في الساعة.

وأعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير، الأحد، أن شدة الإعصار، ارتفعت إلى الدرجة الرابعة مع اقترابه من أرخبيل كيز في فلوريدا.

وتواصل سلطات الولاية عمليات إجلاء وإيواء من تبقوا في المناطق التي يتوقع أن يضربها الإعصار، فقد حذر حاكم الولاية ربك سكوت من الفيضانات التي يتوقع أن يخلفها إرما.

فبحسب المركز الوطني للأعاصير ستكون الفيضانات، أخطر من الإعصار، وسط توقعات بأن يصل منسوب المياه إلى ثلاثة أمتار.