إصابة شاب و3 من جنود الاحتلال في مواجهات بمخيم شعفاط

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم «شعفاط»، شمالي شرق مدينة القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، أسفرت عن إصابة شاب فلسطيني واعتقال ثلاثة شبان أخرين، بينما أصيب ثلاثة من جنود الاحتلال.

وأوضح شهود عيان:” إن مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها للمخيم ظهر اليوم، أطلق خلالها الجنود القنابل الصوتية والغازية والأعيرة المطاطية”، مؤكدين إصابة ما لا يقل عن ثلاثة من جنود الاحتلال خلال المواجهات جرّاء رشق الحجارة والقاء الزجاجات الحارقة (مولوتوف).

وأكد الشهود، إصابة أحد الشبان الفلسطينيين خلال المواجهات وذلك برصاصة مطاطية في الرأس، حيث نُقل للعلاج في أحد المراكز القريبة.