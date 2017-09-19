إصابة رجل أمن أثناء عملية ضبط مطلوب “خطير” في عمان

أصيب رجل أمن خلال مداهمة لمنزل مطلوب مصنف “خطير” بمنطقة النصر شرقي عمان مساء اليوم الثلاثاء، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر إن معلومات توفرت لدى الأجهزة المختصة حول تواجد المطلوب بمنزل في منطقة جبل النصر، حيث تحركت قوة من عناصر الأمن والبحث الجنائي والأمن الوقائي إلى المكان، مضيفا أنه أثناء عملية القبض على المطلوب بادر بإطلاق النار على رجال الأمن من سلاح “بومبكشن” ما أدى إلى إصابة أحد رجال الأمن.

وتابع المصدر أن عناصر الأمن نجحوا بالسيطرة على المطلوب واعنقاله، فيما نقل رجل الأمن المصاب إلى مستشفى البشير لتلقي العلاج.