إرما يحصد قتلى بالجزر العذراء.. ونزوح بالملايين في فلوريدا

حصد الإعصار إرما ستة قتلى على الأقل في الأراضي البريطانية ما وراء البحار خلال مروره في بحر الكاريبي، قبل أن يصل إلى ولاية فلوريدا الأميركية، حيث أمرت السلطات نحو 6.3 ملايين شخص بإخلاء منازلهم.

وقالت الحكومة المحلية في الجزر العذراء البريطانية لوكالة فرانس برس “هناك خمسة قتلى مؤكدين”، فيما تحدثت الشرطة في جزر أنغويلا البريطانية أيضا عن مقتل شخص مسن، بعد انهيار منزله.

وحذرت دائرة إدارة الكوارث في الجزيرة من أن على “السكان إيجاد ملجأ بحلول بعد الظهر على أبعد تقدير فيما ننتظر مرور الإعصار خوسيه، الذي قد يتسبب بظروف مناخية تحاكي مستوى عاصفة استوائية”.

وكان الإعصار إرما قد قتل 21 شخصا في شرق الكاريبي وخلف دمارا كارثيا، رغم أنه انخفض للفئة الرابعة لدى عبوره بالأرخبيل صباح السبت، وهو يحمل رياحا سرعتها 250 كيلومترا في الساعة.

وتأرجحت قوة إرما بين الفئة الرابعة والفئة الخامسة، وهي أعلى تصنيف للأعاصير لدى المركز الوطني الأميركي للأعاصير، الذي قال رغم ذلك إن هناك توقعات بأن تزيد قوة الإعصار من جديد مع ابتعاده عن كوبا.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار إرما، أحد أقوى عواصف المحيط الأطلسي خلال مئة عام، إلى فلوريدا صباح الأحد، ليتسبب في دمار نتيجة الرياح والسيول في رابع أكبر ولاية أميركية من حيث عدد السكان.

وكانت المشاهد على طول الساحل الشمالي لكوبا تشبه الأهوال التي خلفها إرما الأسبوع الماضي على جزر أخرى في منطقة الكاريبي، فيما ضرب منطقة سييجو دي أفيلا بشكل مباشر في منتصف الليل.

وأظهرت لقطات على التلفزيون الكوبي أمواج البحر المتلاطمة والسماء الملبدة بالغيوم والأمطار الغزيرة والأشجار المتمايلة بسبب الرياح الشديدة، علاوة على خطوط الكهرباء المتساقطة.

وحذر خبراء الأرصاد من مشاهد دمار أوسع بحلول صباح السبت عندما يشق الإعصار طريقه إلى الساحل الشمالي في اتجاه الغرب عبر مقاطعت يسانكتي سبيريتوس وفيلا كلارا، حيث من المتوقع أن يتجه صوب الشمال باتجاه فلوريدا.

أمر لنحو أكثر من 6 ملايين باخلاء منازلهم

وأمر حاكم فلوريدا، ريك سكو، نحو 6,3 ملايين شخص بإخلاء منازلهم، اي ما يتجاوز ربع سكان هذه الولاية التي يهددها الاعصار الشديد.

وقال مكتب الحاكم، في بيان، إن أجهزة الإغاثة في فلوريدا “تقدر أن 6,3 ملايين شخص في فلوريدا تلقوا أمر الإخلاء” مقابل 5,6 ملايين مساء الجمعة.