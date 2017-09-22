إربد: المحافظ يطلب تسليم المجمع الإسلامي لجمعية الإخوان المرخصة

طلب محافظ اربد رضوان العتوم من القائمين على المجمع الإسلامي جنوب مدينة اربد تسليم المبنى الكامل لجمعية الإخوان المسلمين المرخصة بما فيه الطابق الثاني المستأجر من لصالح حزب جبهة العمل الإسلامي، وفق عضو الهيئة الإدارية ومدير مكتب الحزب في اربد حسن الحصري.

وقال الحصري إن المجمع الإسلامي مملوك لجماعة الإخوان المسلمين وتم في العام الماضي إغلاق مكاتب الجماعة في الطابق الثالث بالشمع الأحمر، مشيرا إلى أن الحزب مستأجر الطابق الثاني من الجماعة بعقد إيجار رسمي مصدق من البلدية ينتهي بعام 2020.

وأشار إلى أن محافظ اربد السابق أبقى على مكاتب الحزب مفتوحة وتم تسجيل قضايا في المحكمة وما زالت منظورة أمام القضاء، لافتا إلى أن محافظ اربد الحالي استدعى عدد من القائمين على الحزب وطلب رسميا تسليم المبنى كاملا للجمعية المرخصة.

وقال الحصري أن أعضاء الحزب سيحتجون داخل الحزب غدا احتجاجا على التضييق على الحزب وخصوصا وان الحزب مرخص ولا يجوز إغلاق المكاتب التابعة له بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى أن المحكمة حكمت العام الماضي بفتح مقر الحزب في العقبة بعد قرار المحافظ آنذاك باغلاقة.

ووفق الحصري أن المحافظ أمهل القائمين حتى صباح السبت لتسليم المفاتيح بشكل طوعي لجميعة الإخوان المرخصة.