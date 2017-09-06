أردوغان الغاضب يرفع “راية النازية” بوجه ميركل وشولتز

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الأربعاء، أن تصريحات المسؤولين الألمان حول تركيا تقارن بنهج “النازية”، وذلك على خلفية توتر شديد بين أنقرة وبرلين.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه في أنقرة “هذه نازية، فاشية” ردا على تصريحات المستشارة الألمانية انغيلا ميركل ومنافسها مارتن شولتز، بشأن تركيا خلال مناظرة تلفزيونية جرت الأحد تمهيدا للانتخابات التشريعية المرتقبة في 24 سبتمبر في المانيا.

وكان أردوغان قد اتهم، الاثنين، ساسة ألمان بالانغماس في ما سماه “الشعبوية” بعد أن قالت ميركل إنها ستسعى لإنهاء محادثات انضمام أنقرة لعضوية الاتحاد الأوروبي، لكنه عبر عن أمله في تحسن العلاقات المتوترة.

ورفضت ألمانيا، الأحد، طلبا رسميا من تركيا بتجميد أصول أعضاء من شبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشل العام الماضي.

وزادت الخطوة من تدهور العلاقات المتوترة بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي، بعد أن قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن إلمانيا ستتصرف بشكل حازم تجاه اعتقال تركيا لمواطنين ألمانيين بتهم سياسية.