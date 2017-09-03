أبو حماد: لم يتم تصدير أي شحنة للعراق وسبب ارتفاع الخضار قلة الإنتاج

أرجع نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد سبب الارتفاع بعض أصناف الخضار في الأسواق إلى ارتفاع درجات الحرارة التي أثرت على مناطق الإنتاج.

وتراوح سعر كيلو البندورة من الدينار إلى الدينار وربع، والكوسا من 90 قرش إلى الدينار، والبطاطا من 80 قرشا إلى 85 قرشا، والزهرة من 80 قرشا إلى الدينار وربع، والخيار من نصف دينار إلى الستين قرشا.

وأكد أبو حماد انه ولغاية الآن لم يتم تصدير أي صنف خضار إلى العراق بعد افتتاح معبر طرايبيل، إضافة إلى أنه لا يوجد هناك إنتاج كاف من اجل التصدير، مؤكدا أن الأسعار في الوقت الحالي مرتفعة في الأردن ولا جدوى من تصديرها في ظل وجود خضار تباع أرخص من دول أخرى تصدر للعراق.

وأشار أبو حماد إلى أن كمية الإنتاج الحالي لا تغطي فعليا ما نسبته 40% من الحاجة الفعلية للأسواق، متوقعا بمزيد من قلة الإنتاج خلال الأيام المقبلة وان تحافظ الأسعار على معدلها، مؤكدا ان السوق المركزي يعمل منذ ثاني يوم العيد.