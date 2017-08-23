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gig | الشرق العربي للتأمين تعلن عن إنتقال خدمات تعويضات المركبات من منطقة البيادر إلى منطقة الدوار الثامن اعتباراً من الأحد 27/8/2017

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