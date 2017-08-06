6 أعطاب في آيفون.. أصلحها بيدك في دقيقة

تتعرض هواتف “آيفون” الذكية لأعطاب عدة أثناء استخدامها، لكن ثمة مشكلات لا تستدعي القلق، ويمكن إصلاحها بخطوات بسيطة للغاية.

ونقل موقع “بزنس إنسايدر” أبرز المشكلات التي يمكن إصلاحها ببساطة في جهاز آيفون، وفي مقدمتها توقف الزر الرئيسي عن العمل، ففي حال لم يعد يستجيب بسلاسة، ينصح الخبراء بغمس قطعة من القطن في بعض الكحول ثم تمريرها عليه، ووقتئذ سيجد المستخدم أنه عاد إلى حالته الطبيعية.

وينبغي على المستخدم أن يحرص على تنظيف حواف الزر الرئيسي بشكل دقيق، لا أن يمرر قطعة القطن على السطح بشكل عابر فقط.

وفي حال لوحظ بطء غير عادي في شحن هاتف آيفون، فإن من المرجح أن يكون الوسخ قد نفذ إلى مدخل الكابل، وبالتالي، يجدر تنظيفه أيضا، لكن بعود الأسنان.

أما إذا وجد مستخدم “آيفون” صعوبة في سماع صوت المكالمات، فعليه أن يأخذ ممحاة القلم وينظف بها مكبر الصوت لإزالة ما علق بها من شوائب.

ولأن الشاحن الأصلي يصعب تعويضه، ينصح خبراء بإصلاحه على عجل حين يظهر فيه أي تمزق، ويوصون بتغليفه بمادة بلاستيكية حتى لا يكبر التمزق، فينشطر الكابل بشكل كامل.

وتوضح القائمة أن مستخدم آيفون ليس مضطرا إلى استخدام أصبعه طيلة الوقت لتصفح الهاتف، إذ بوسعه أن يلجأ إلى عود القطن المستخدم في تنظيف الأذن ويمرره على الشاشة بشكل عادي.

وإذا ابتل الهاتف بالماء، ينصح الخبراء بوضعه وسط “هلام السيليكا” وهي مادة حبيبية يجري تخليقها صناعيا من سيليكات الصوديوم، تستطيع تجفيف كل شيء يحيط بها.

وحين يرغب المستخدم في استخراج البطاقة من الهاتف، يستطيع استخدام دبوس الورق ليقوم بسحبها في حال فقد الدبوس الأصلي المخصص لهذا الغرض، الذي يأتي مع الهاتف.