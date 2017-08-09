48% من حافلات الحجاج لم تجتز الفحص الفني

عمان- بلغ عدد حافلات الحج التي اجتازت الفحص الفني 273 من اصل 523 تقدمت له لدى لجنة فحص حافلات الحج في إدارة ترخيص السواقين والمركبات، وفقا لرئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري صلاح اللوزي.

واوضح اللوزي ان عدم اجتياز بعض الحافلات للفحص الفني قد لا يتعلق بالضرورة بأن الحافلة غير مؤهلة للخروج للحج، وانما قد تكون امورا فنية بسيطة قد تتعلق بتعطل مكيف الهواء او ان سنة صنع اطارات الحافلات دون العام 2015، وتعتبر هذه الامور مانعا يحول دون حصول الحافلة على اجتياز الفحص الفني.

واكد اللوزي انه، وخلال الأيام الثلاثة الماضية، تقدم للفحص قرابة الـ 100 حافلة، اجتازه 7 حافلات فقط، مبينا إن الفحص الفني لحافلات الحج ما يزال جاريا.

وبين اللوزي ان الفحص الفني الاول لحافلات العمرة والحج يتم ضمن دوائر الترخيص بالامن العام، كي تستطيع الحصول على تصريح بالخروج، وبعد ذلك يأتي الفحص الثاني مجددا في مدينة الحجاج في معان للتأكد من ان الحافلة لديها جاهزية كاملة للخروج.

واوضح ان الفحص الثاني الذي يتم في معان هدفه التأكد من جاهزية الحافلات للمغادرة، خاصة وان الحافلة تكون قطعت من عمان لمعان ما يقارب 240 كيلو، وهي مسافة كافية للكشف عن اي عيوب بالحافلة ان وجدت.

ولفت اللوزي الى ان الهيئة ملتزمة بالاشتراطات المعمول فيها عند منح التصاريح اللازمة للحافلات، مؤكدا أنه لن يسمح بتجاوز التعليمات والاجراءات والشروط المعمول فيها، ولن يسمح بأي مخالفة او تجاوز يشكل خطرا على سلامة المعتمرين والحجاج خلال رحلاتهم.

واكد أن الفحص الفني للحافلات يمر بأربع مراحل على رأسها فحص الحافلات في إدارة الترخيص، وهناك تمنح الحافلة تصريح صلاحية ليتم استكمال الموافقات بناء عليه.

واشار الى أنه في الفحص الثاني في مدينة الحجاج بمعان يثبّت ملصق على الحافلات كاشارة إلى أنها اجتازت الفحص الفني، وفي حال عدم اجتياز الحافلة لهذه المرحلة يتم تأمين الحجاج بحافلة اخرى من حافلات الاحتياط، وعدم السماح للحافلة المخالفة بمغادرة الاراضي الاردنية الا بعد تصويب وضعها الفني.

واوضح اللوزي ان المرحلة الثالثة من الفحص تجري في المدينة المنورة، أما الفحص الرابع يتم في مكة المكرمة، حيث يتم التأكد من صلاحية جميع الحافلات الفنية وتصويب وضع الحافلات المخالفة قبل العودة للأراضي الاردنية.

يذكر ان حوادث حافلات المعتمرين والحجاج الاردنين قد تكررت خلال السنوات الماضية، الامر الذي دفع الجهات المعنية لاتخاذ حزمة إجراءات مشددة لضبط عملية نقل الحجاج والمعتمرين برا، ووزعت الادوار بين هذه الجهات بشكل تكاملي لتحديد مسؤوليات كل جهة.

وتشترط التعليمات الجديدة إلى جانب الفحص الفني للمركبات وجود سائق معاون وتصريح أمني للسائقين، وأن لا تقل الرخصة عن الفئة السادسة.

يشار الى انه تم إقامة محطة فحص فني ثابتة في واحة معان لتقوم باجراءات الفحص الفني الكامل لحافلات المعتمرين قبيل مغادرتها إلى السعودية.