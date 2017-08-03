3.5 دينار شهريا فقط تمنحك تغطية تأمينية لعلاج أمراض السرطان من شركة الشرق العربي للتأمين

سما الاردن

3.5 دينار شهريا تمنحك تغطية تأمينية بسقف خمسين ألف دينار سنويا مع برنامج “أمان” من شركة gig | الشرق العربي للتأمين لعلاج أمراض السرطان، لحماية نفسك وعائلتك بتغطية شاملة ومتكاملة لعلاج المرض, إذ يمنح برنامج أمان المستفيدين خدمات تأمينية طبية بتغطية كاملة ومميزات فريدة داخل وخارج المستشفى من إقامة درجة أولى وعناية حثيثة وفحوصات مخبرية وأتعاب الطبيب والاستشارات الطبية، وعمليات تجميلية وترميمية لمرضى سرطان الثدي وغيرها من التغطيات الأخرى.

ومن الجدير بالذكر أن شركة الشرق العربي للتأمين، تسعى دائماً لتؤمّن منتجات تمتاز بالشمولية لحماية العملاء وعائلاتهم من خلال دراسة عميقة للسوق المحلي ومعرفة متطلباتهم، وضمان تلبية كافة متطلبات المريض.

ومن هنا حرصت الشركة دائماً على توسعة الشبكة الطبية وهو ما نجحت به حيث أنها تمتلك أكبر شبكة طبية، من أقوى وأعلى الكفاءات الطبية.

كما أن وجود الشركة ضمن مجموعة الخليج للتأمين من شأنه تطوير البرامج بشكل مستمر حيث أن من أولويات المجموعة هو طرح كل ما هو جديد أو تطوير البرامج الحالية لتقديمها بأعلى المعايير العالمية.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 06-5609888