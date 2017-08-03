3 عرب بين المعتقلين على خلفية هجومي برشلونة

قال مصدر أمني إسباني، الجمعة، إن المعتقين الأربعة على خلفية هجومي برشلونة، 3 مغاربة وإسباني واحد.

وأضاف ضابط كبير في الشرطة الإسبانية إن الأربعة ليست لديهم أي خلفيات أو سوابق إرهابية.

لكن المصدر أشار إلى أن السلطات الأمنية لم تحدد بعد هوية منفذ عملية الدهس في وسط برشلونة، مساء الخميس، التي أدت إلى مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات.

وقال إن منفذ حادث الدهس في برشلونة |ربما يكون من بين الخمسة الذين قتلتهم الشرطة” في الهجوم الآخر في كامبريلس.

ووقع حادث الدهس الأول في شارع لا رامبلا وسط المدينة الساحلية، والثاني بعد ساعات في بلدة كامبريلس القريبة جنوبي برشلونة.

وفي الهجوم الثاني صدمت سيارة مركبة شرطة، وقتلت امرأة في حين سقط المهاجمون الخمسة قتلى برصاص قوات الأمن.