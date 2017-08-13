13 قتيلا وعشرات الجرحى بعملية دهس في برشلونة

أفادت مصادر أمنية بارتفاع عدد ضحايا عملية الدهس في ساحة “لاس رامبلاس” وسط مدينة برشلونة الإسبانية إلى 13 قتيلا وعشرات الجرحى، في حين تحدثت مصادر عن اقتحام مسلحين مطعما في المنطقة التي قالت الشرطة إنها تتعرض لهجوم إرهابي.

ونقلت إذاعة كادينا عن مصادر في الشرطة قولها إن عدد قتلى عملية الدهس ارتفع إلى 13 قتيلا، بعد أن كانت المعلومات الأولية تحدثت عن سقوط قتيلن.

وكانت دائرة الإعلام في الشرطة الكاتالونية قد قال إن “حادث صدم كبير في جادة لاس رامبلاس قام به شخص يقود شاحنة صغيرة”، أسفر عن سقوط ضحايا.

وذكرت المصادر نفسها أن مسلحين دخلا مطعما في برشلونة بعد عملية الدهس، في حين أكدت الشرطة وقوع “هجوم إرهابي” في المنطقة.

وضربت الشرطة طوقا في الساحة الشهيرة، وأمرت متجر مترو القريب ومحطة القطارات بإغلاق أبوابهما. وطلبت من الناس الابتعاد عن المنطقة حتى لا يعرقلوا خدمات الطوارئ. وحلقت مروحية فوق موقع الحادث.

ولاس رامبلاس هو شارع تجاري يشق وسط برشلونة، ويعد من أبرز المقاصد السياحية الرئيسية في المدينة. ويسير الناس على رصيف واسع وسط الشارع ولكن السيارات يمكنها التحرك في الجانبين.