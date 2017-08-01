1.4 مليون مسلم يصلون السعودية لأداء مناسك الحج

أعلنت السلطات السعودية الخميس أن أعداد المسلمين الوافدين من خارج المملكة لأداء مناسك الحج بلغ أكثر من 1,4 مليون شخص وصل معظمهم عن طريق الجو.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد الحجاج هذا العام اكثر من مليوني شخص، وفقا للسلطات، علما بأن نحو 1,8 مليون مسلم أدوا المناسك العام الماضي.

وأفادت المديرية العامة للجوازات في إحصاءاتها اليومية، بحسب ما نقلت وكالة “واس”، أن عدد الحجاج الوافدين من طريق الجو بلغ 1,313,946 حاجا، ومن طريق البر 79,501 حاج، ومن طريق البحر 12,477 حاجاً.

وتمثل هذه الأعداد زيادة بنحو 350,531 حاجاً، اي حوالى 33 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.