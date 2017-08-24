وفاتان بحادثي تدهور في عمان والبلقاء

توفي شخص وأصيب اثنان آخران بجروح ورضوض مختلفة في الجسم، إثر حادث تدهور مركبة بمنطقة نزول العارضة في البلقاء، وفق بيان لمديرية الدفاع المدني.

وذكر البيان أن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت مع الحادث وقدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما وإخلاء الوفاة إلى مستشفى السلط الحكومي، واصفا حالة المصابين العامة بالمتوسطة.

كما توفي شخص وأصيب آخر بجروح ورضوض مختلفة في الجسم نتيجة حادث تدهور أمام مستشفى الحسين للسرطان في شارع الملكة رانيا بالعاصمة عمان.

وأشار البيان إلى أن فرق الإنقاذ و الإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت مع الحادث وقامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله وإخلاء المتوفى إلى مستشفى الجامعة، وحالة المصابين العامة متوسطة.

‏‫