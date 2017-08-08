وضع “غير مألوف” لرونالدو قبل موقعة السوبر الأوروبي

اختتم فريقا ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي استعدادهما للمواجهة المرتقبة على كأس السوبر الأوروبي بملعب “فيليب الثاني” في العاصمة المقدونية، سكوبيه، الثلاثاء.

ووصل مانشستر يونايتد للمباراة حاملا للقب الدوري الأوروبي، بعد انتصاره على أياكس الهولندي بهدفين نظيفين، في 24 مايو الماضي، بينما حقق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا، بالتغلب على يوفنتوس الإيطالي 4-1 في 3 يونيو الماضي.

وسبق لريال مدريد أن خاض مباراة السوبر الأوروبي 5 مرات، في الأعوام 1998 و2000 و2002 و2014 و2016، وتوج بلقب البطولة 3 مرات، بينما شارك مانشستر يونايتد في 3 نسخ لكأس السوبر الأوروبي، أعوام 1991 و1999 و2008، وظفر باللقب مرة واحدة.

وأعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق، التي ستخوض اللقاء السوبر الأوبي، وشهدت ضم جميع اللاعبين بالإضافة لنجم الفريق كريستيانو رونالدو.

وكانت جميع التقارير تؤكد غياب رونالدو عن مباراة السوبر الأوروبي، كونه عاد إلى التدريبات قبل يومين فقط، بعد مشاركته في بطولة كأس القارات 2017.

وبحسب الصحف الإسبانية، فإن الهدف من استدعاء رونالدو معنوي بحت، فاللاعب لن يكون قادرا على خوض المباراة، كونه لم يستعد بعد لياقته بشكل كامل.

وعلى الجانب الآخر، سيفتقد مانشستر خدمات ثنائي الدفاع إيريك بيلي وفيل جونز بسبب الإيقاف، ليصبح الطريق ممهدا أمام مشاركة المدافع المنضم حديثا فيكتور ليندلوف.

وإلى جانب ليندلوف، يتوقع أن يعتمد مدرب الشياطين الحمر، البرتغالي جوزيه مورينيو، على مهاجمه الجديد، البلجيكي روميلو لوكاكو، ولاعب الوسط نيمانيا ماتيتش.

وستحمل مواجهة الريال طابعا خاصا لمورينيو، لأنه سيخوض أول لقاء رسمي ضد فريقه السابق ريال مدريد منذ رحيله عام 2013.

يذكر أن آخر مواجهة جمعت بين الميرنغي واليوناتيد، كانت ودية، الشهر الماضي في كاليفورنيا، وانتهت بفوز الشياطين الحمر بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.