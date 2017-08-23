هيلاري كلينتون تصف ترامب بـ “الشخص القذر”

انتقدت هيلاري كلينتون في كتابها الذي سيصدر في 12 سبتمبر في الولايات المتحدة، تحت عنوان “وات هابند” (ماذا حصل)، دونالد ترامب، ووصفته بالـ “شخص القذر”.

وتحدثت كلينتون في مقطعين من الكتاب نشرتهما قناة “إم إس إن بي سي”، الأربعاء، عن كيفية تعامل ترامب معها في مناظرة تلفزيونية، العام الفائت، خلال حملة الانتخابات الرئاسية.

وكتبت المرشحة الديموقراطية السابقة “كنا على المسرح وكان يطاردني حيثما ذهبت وينظر إلي في عيني ويكشر في وجهي. كان ذلك مزعجا إلى حد كبير”.

وأوردت “ماذا كنتم ستفعلون لو كنتم مكاني؟ هل ستبقون هادئين ومبتسمين (…) أم ستنظرون إليه في عينيه وتقولون له بصوت عال: تراجع أيها الشخص القذر، ابتعد. أعلم بأنك تعشق مضايقة النساء لكنك لن تضايقني، تراجع”.

وقضت كلينتون الأشهر الأخيرة في وضع الكتاب، بهدف تركيز الضوء على فشل حملتها الرئاسية والأسباب التي ترى أنها أدت إلى خسارتها وخصوصا اتهام روسيا بالتدخل في الحملة.

واعترفت بأنها خيبت آمال الملايين وكتبت “لقد فشلت. وعلي أن أتعايش مع ذلك طوال حياتي”.