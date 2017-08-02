نيمار يصل برشلونة ويلتزم الصمت

وصل النجم البرازيلي نيمار إلى برشلونة، مساء الثلاثاء، قادما من الصين، لكنه لم يدل بأي تصريحات إلى الصحفيين.

وأثار نيمار الكثير من التساؤلات عندما نشر أنه ذاهب الى البرازيل وليس إلى برشلونة حيث من المفترض أن يشارك في مران الفريق يوم الأربعاء.

ولا تزال التقارير الصحفية الفرنسية تؤكد أن صفقة انتقال نيمار إلى باريس سان جرمان سيعلن عنها خلال اليومين المقبلين على أقصى تقدير.

من جهة أخرى، أعلن والد نيمار الذي يشغل منصب وكيل أعماله، عن استيائه من الفريق الكاتالوني، بسبب عدم دفعه المكافئة المقررة من تمديد العقد الأخير والتي حددت بـ 26 مليون يورو.

وكان برشلونة أعلن أنه أودع المبلغ عند كاتب العدل الإسباني، لحين الانتهاء من معرفة بقاء نيمار أو رحيله.