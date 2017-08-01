ناشطون أمام النواب: “العدالة للجميع.. لا للمادة 308”

يعتصم في هذه الأثناء، عشرات الناشطين، أمام مجلس النواب، للمطالبة بإلغاء تام للمادة 308 من قانون العقوبات، حيث تشهد المملكة تحشيدا من قبل مؤسسات المجتمع المدني مع تحشيد نيابي أيضا لإلغاء تلك المادة.

وفع الناشطون لافتات كُتب على بعضها “المادة 308.. ما بتحمي الشرف بتحمي الجاني، احمو الطفولة، ألغوا المادة 308، هن مش عرايس هن طالبات مدارس، “العدالة للجميع.. لا للمادة 308”.

ويعاود مجلس النواب اليوم النظر في مشروع القانون المعدل للعقوبات، ومن ضمنة المادة 308، من خلال جلستين صباحية ومسائية.

ويتوقع أن ينهي مجلس النواب اليوم مناقشة القانون الذي سيذهب للأعيان وبعد ذلك سيكون الباب مفتوحا لصدور إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية الأولى من عمر مجلس الأمة الثامن عشر، رغم بقاء بعض القوانين على أجندة “الاستثنائية”.

وكانت الحكومة قدمت مشروع قانون ألغت بموجبه المادة 308، وبما يشمل إلغاء الأحكام المخففة التي كانت تمنح لمثل هذا النوع من الجرائم، بحيث تطبق العقوبة على المعتدي في جميع الحالات، سواء تم تزويج المغتصب للمغتصبة أم لم يتم.