ميسي “يجمد” توقيع عقده.. وبرشلونة في ورطة

يشعر نادي برشلونة أنه في ورطة، بعد أن كشف نائب رئيس نادي برشلونة، جوردي ميستري، تجميد عقد نجمه ليونيل ميسي في مكاتب النادي إلى حين نهاية سوق الانتقالات كما طلب الأخير، بحسب بيان على موقع النادي وتقارير الصحف الإسبانية.

وبعد خسارة برشلونة أمام الغريم التقليدي ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني، اضطر النادي للاعتراف بمخاوفه بشأن حقيقة أن ميسي لم يضع توقيعه بعد على أوراق الصفقة.

وقال جوردي ميستري إن النجم الأرجنتيني لم يوقع بعد على عقده الجديد، موضحا “سيتم توقيع الصفقة في الأسابيع المقبلة، عندما يعود ميسي لتدريبات الفريق لبداية هذا الموسم”.

وأضاف “تجديد عقد ليونيل ميسي هو شيء مهم بالنسبة لنا، وأخذنا وقتا طويلا في العمل عليه خلال الفترة الماضية”. وتابع “كل شيء يبدو جيدا، وسأكون متفاجئا إذا لم يجدد ميسي تعاقده مع برشلونة”.

وقالت الصحف الإسبانية، إن ميسي طلب من برشلونة، إتمام التعاقد مع بعض الصفقات، قبل توقيع العقود الجديدة، فيما أصبحت الإدارة متخوفة من عدم تجديد ميسي لعقده أكثر من إبرام التعاقدات.

من جهته، أثار البرغوث الأرجنتيني الجدل، بعد متابعة حساب نادي مانشستر سيتي الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، فيما أعرب السيتي عن نيته دفع الشرط الجزائي الخاص بليونيل البالغ 300 مليون يورو.

وينتهي عقد ميسي (30 عاما)، مع برشلونة الصيف المقبل، لذلك حاولت إدارة برشلونة جاهدة لإقناع اللاعب بالتجديد، وبالفعل أعلن النادي رسميا عن تمديد عقد النجم الأرجنتيني حتى عام 2021، لكن اللاعب لم يوقع على العقد حتى هذه اللحظة.