ميركل : “أميركا أولا” يضر ببلاد العم سام

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنها تتفهم الدعم الذي شهدته الولايات المتحدة لموقف “أميركا أولا” والذي أتى بالرئيس دونالد ترامب إلى السلطة، لكنه في النهاية لن يؤدي إلا إلى الإضرار ببلاد العم سام، بحسب ميركل.

أوضحت ميركل في كلمة خلال ندوة أقيمت اليوم الأربعاء ونظمتها صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية، أن كثيرين في الولايات المتحدة يرون أن العولمة عبارة عن وضع يستفيد من خلاله بلد واحد على حساب آخرين.

غير أنها قالت إن وجهة نظرها تتمثل في أن الجميع بإمكانهم الاستفادة.

وأضافت قائلة؛ “الولايات المتحدة التي لا تكترث لأي شيء في العالم سوف نفسها لن تكون أمريكا عظمى”.

وذكرت ميركل أيضا أنه على الرغم من اختلافها في الرأي مع ترامب في عدة قضايا إلا أنه خاض “حملة صعبة” ليصبح مرشح الحزب الجمهوري ثم فاز في الانتخابات، و”ذلك يستحق الاحترام اللازم”، على حد قولها.