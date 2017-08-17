من هو إدريس أوكابير.. المنفذ المفترض لهجوم برشلونة؟

أعلنت نقابة الشرطة الإسبانية، مساء الخميس، التعرف على هوية مشتبه به في اعتداء برشلونة، الذي أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة آخرين.

وقالت الشرطة الإسبانية إن المنفذ المفترض للهجوم هو إدريس أوكابير وتم اعتقاله، وذلك بعدما كانت صحيفة “الباييس” كشفت اسمه وصورته.

ويبلغ إدريس أوكابير من العمر 28 سنة، ويقطن في بلدة ريبول، التي تبعد عن مدينة برشلونة نحو 50 ميلا (حوالي 80 كيلومترا).

وذكرت “الباييس” أن أوكابير ولد في بلدة صغيرة بجبال الأطلس بالمغرب، وبعدها انتقل للعيش في إسبانيا بإقامة قانونية. وسبق له أن قضى عقوبة حبسية في سجن فيغيريس الإسباني عام 2012.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن أوكابير وصل إلى برشلونة يوم 13 أغسطس قادما إليها من المغرب، مشيرة إلى أنه قضى هذا العام بعض الأيام في العاصمة مدريد.