“مكاسب كبيرة” للجيش السوري قرب حدود الأردن

قال فصيلان مسلحان من المعارضة ومصدر عسكري سوري إن القوات الحكومية وحلفاءها سيطروا على ما لا يقل عن 30 كيلومترا من الحدود مع الأردن في هجوم، الخميس.

وذكر الإعلام الحربي التابع لجماعة حزب الله اللبنانية، وهي حليف قوي لدمشق، أن الجيش السوري وحلفاءه سيطروا على جميع نقاط التفتيش والمواقع الحدودية في السويداء وهي واحدة من 4 محافظات تقع على الحدود مع الأردن.

وما زالت الجماعات المسلحة، التي يتلقى بعضها دعما من دول عربية وغربية، تسيطر على معظم منطقة الحدود بين سوريا وكل من الأردن وإسرائيل في جنوب غرب البلاد.

والسويداء لا تشملها اتفاقات وقف إطلاق النار، التي توسطت فيها الولايات المتحدة وروسيا، وتم تطبيقها في مناطق قريبة في جنوب غرب البلاد في يوليو.

وتقدم الجيش باتجاه الحدود واستعاد مواقع كان قد تخلى عنها في السنوات الأولى من الصراع، عندما استولى مقاتلو المعارضة على أجزاء واسعة من جنوب غرب سوريا.

وقال المصدر العسكري السوري إن الجيش وحلفاءه سيطروا على أكثر من 30 كيلومترا من منطقة الحدود ووصف التقدم بأنه “نجاح كبير”.