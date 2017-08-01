مقتل 4 أشخاص داخل قاعة محكمة في ضواحي موسكو

قالت محامية إن أربعة أشخاص قتلوا الثلاثاء في إطلاق نار داخل مبنى المحكمة في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وأضافت المحامية ديانا تاتوسوفا لرويترز عبر الهاتف، أن كبير المحققين في القضية أبلغها بمقتل أربعة من بين 11 متهما كانوا في المحكمة.

ووقع الحادث أثناء اقتياد أحد المتهمين من العصابة الإجرامية المعروفة بـ”GTA”.

وأضافت المصادر أن المتهم حاول على الأرجح الهروب في المصعد، أثناء اقتياده صوب قاعة المحكمة، تبعته طلقات نارية يتوقع أنها من مسدسات أفراد الشرطة من أجل السيطرة على الوضع.

وتتم محاكمة عصابة GTA بتهم تتعلق بالقتل والسرقة، بعد ارتكابها سلسلة من الجرائم في حق مستخدمي الطرق في ضواحي موسكو العام الماضي.