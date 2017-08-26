مقتل 19 شخصا بينهم أميركي في معارك بجنوب السودان

قال المتمردون والجيش في جنوب السودان إن 19 شخصا قتلوا السبت، خلال اشتباكات بين القوات الحكومية والمتمردين في ولاية نهر ياي.

وبين القتلى الذين سقطوا في المواجهات العنيفة ببلدة كيا، الصحفي الأميركي كريستوفر ألين، الذي يعمل لحساب مؤسسات إخبارية متنوعة.

ويشهد جنوب السودان منذ أواخر عام 2013 نزاعا شرسا بين قوات الرئيس سلفا كير، وأتباع الزعيم المتمرد ريك مشار.

وقال المتحدث باسم الجيش، سانتو دوميك تشول، لرويترز “على الأرض تم العثور على نحو 16 (جثة) حول الموقع الدفاعي للجيش الشعبي لتحرير السودان منها (جثة) هذا الرجل الأبيض”.

وأشار المتمردون إلى إنه يدعى ألين وكان برفقتهم على مدى الأسبوع الأخير. وقال أحد المتمردين، الذين كانوا يعرفون ألين، “نشعر بالأسف من أجل عائلته. جاء إلى هنا ليروي قصتنا”.

وطلب المتمرد عدم نشر اسمه، لكنه قال إن ألين كان في خضم القتال ويرتدي سترة مكتوب عليها صحافة.

وقال تشول إن المتمردين هاجموا قاعدة للجيش في كايا، لكن القوات ردتهم على أعقابهم بعد قتال دام لمدة ساعة.

ولم ترد الإدارة الأميركية على الفور، عندما حاولت رويترز الحصول على تعليق منها.

وسقط جنوب السودان في هوة حرب أهلية على أساس عرقي، بعدما أقال الرئيس سلفا كير نائبه ريك مشار في أواخر عام 2013.

وجرى توقيع اتفاق سلام في أغسطس آب 2015 وعاد مشار إلى العاصمة في أبريل العام الماضي، ليتقاسم السلطة مع كير لكن الاتفاق انهار بعد أقل من ثلاثة أشهر وفر مشار وأنصاره من العاصمة.