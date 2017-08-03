مصر.. إحالة 40 من “خلية التفجيرات” للقضاء العسكري

أصدرت النيابة العسكرية في مصر قراراً بإحالة 40 من عناصر تنظيم الإخوان للقضاء العسكري بينهم 25 هاربا في القضية المعروفة إعلاميا “بقضية خلية التفجيرات” بمحافظة المنيا التي تعود وقائعها إلى صيف 2015 وفق مصادر قضائية مطلعة.

ويواجه المتهمون تهم تكوين خلية إرهابية تقوم بتصنيع المتفجرات بمدينة بني مزار شمال محافظة المنيا لاستهداف قوات الشرطة والجيش.

ووفقا لمصادر قضائية، فقد ألقت سلطات الأمن القبض على 15 متهما في عام 2015، في فترات متفاوتة من بين 40 شخصا، وجهت لهم التهم المنسوبة إليهم والواردة فى أمر الإحالة.

وقالت سلطات الأمن حينها إنها تمكنت من ضبط مصنع على مساحة كبيرة في منطقة صحراوية يقوم بتصنيع المواد المتفجرة، وتم ضبط سيارتين تابعتين للمتهمين وبها عدة براميل من المتفجرات وأسلحة وذخائر، إلى جانب ضبط 50 شريحة محمول بحوزة 5 متهمين خلال مداهمة المكان.