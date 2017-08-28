مصري يصيب إسرائيليًا بجروح ويصرخ في وجه: «انتم دولة احتلال»

ضرب شاب مصري في ليتوانيا، إسرائيليًا، على إثر نقاش طويل حول القضية الفلسطينية ودور الاحتلال الإسرائيلي الإجرامي في المنطقة، ما أسفر عن إصابة الأخير بجروح في الرأس.

وذكر موقع «رورتر» العبري، نقلاً عن تدوينه للشاب الإسرائيلي، إيلى كوهين على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه أثناء تنزهه في أحد مناطق العاصمة الليتوانية تحدث معه شاب عربي عرف فيما بعد أنه مصري، رصد الشاب المصري في حديثه استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية وبناء المستوطنات، والاعتداء على المقدسات.

وتابع الموقع الإسرائيلي نقلا عن المنشور: «بعد جدال حول دور إسرائيل والقضية الفلسطينية، بادر الشاب المصري بالتأكيد على أن إسرائيل دولة احتلال، وأنها دولة قائمة على أراضي فلسطين العربية».

وبعد احتدام الجدل بين الجانبين ، بادر الشاب المصري بسؤال إيلى عن جنسيته، والذى أجاب بأنه إسرائيلي لينهال الشاب المصري عليه بالضرب بعدما حاول الإسرائيلي استفزازه خلال المناقشة.