مركز عمان لمراقبة وقف إطلاق النار بسوريا يباشر عمله

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأربعاء تدشين مركز عمان لمراقبة وقف إطلاق النار جنوبي سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المركز باشر عمله اليوم الأربعاء بمشاركة ممثلين عن الأردن وروسيا والولايات المتحدة.

وكانت الدول الثلاث اتفقت على إنشاء المركز ضمن الخطوات التي أقرها اتفاق دعم وقف إطلاق النار الموقع في عمان مطلع يوليو الماضي.

ويهدف المركز إلى مراقبة وتثبيت وتعزيز وقف إطلاق النار في جنوب سوريا نحو إقامة منطقة “خفض تصعيد” في الجنوب السوري، وفقا لما أفادت وكالة “كونا”.

يذكر أن الأردن يشارك بفعالية في تحالف دولي تقوده واشنطن ضد ما يسمى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا التي تشترك مع الأردن بحدود برية تزيد على 370 كيلومترا.