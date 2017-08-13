مذكرة تفاهم لإطلاق نظام تتبّع لمركبات التكسي الأصفر في عمان

عمان – أعلنت شركة زين وشركة عبر الطريق للتطبيقات الإلكترونية، الشركة المعتمدة من قبل أمانة عمان الكبرى، مساء اليوم الأحد في عمان عن إطلاقهما مشروع توريد وتركيب وتشغيل وإدارة نظام اتصال وتتبّع لمركبات التكسي الأصفر، من خلال مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الطرفين.

وبموجب مذكرة التفاهم، التي أعلن عنها في مؤتمر صحافي، ستقدّم شركة زين جهاز Tablet مزوّد باتصال إنترنت لكل سيارة تكسي، وتوفير الخوادم اللازمة، وتخصيص عدد من الموظفين لمركز الاتصال الخاص بالخدمة، كما ستوفّر زياً موحّداً لسائقي التكسي.

وسيتم إطلاق تطبيق Jo Taxi الذي سيسهّل العملية على الراكب وسائق التكسي، من خلال واجهة سهلة الاستخدام وتجربة فريدة من نوعها تعمل على ربط الركاب بسائقي التكسي، وستمكّن المستخدِم من طلب أقرب تكسي، وتتبع مسار المركبة التي طلبها والمدة التي ستستغرقها للوصول إليه، بالإضافة إلى عرض لمعلومات السائق ومعلومات الرحلة التي تتضمن المدة ومسارها.

وقال وزير النقل جميل مجاهد، خلال المؤتمر الصحافي: ” إن المشروع الذي يتم تنفيذه من خلال أمانة عمان سيسهم بشكل كبير في خدمة المواطنين والحد من التجوال العشوائي لسيارات التكسي، اضافة للأثر الايجابي في توفير الخدمة للمواطن، وهنالك العديد من المشاريع بهذا الصدد، وهذا المشروع مثال للشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

من جانبه، شدد رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة على ضرورة مواجهة موجة التحديث والتطوير بالاستجابة للتحديات وإعادة النظر بالخطط والبرامج، مؤكداً ضرورة الاستجابة لمتطلبات العصر وبدور التكنولوجيا الفعال في تقديم الخدمات في كافة القطاعات ومنها قطاع النقل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة زين، أحمد الهناندة، سنسعى إلى توظيف خبراتنا في مجال تتبّع المركبات، حيث كان إطلاق خدمة Zain Track لأول مرة على مستوى المملكة في العام 2013، وذك في إطار سعينا الدائم لتعظيم الاستفادة من خدماتنا وتعميم الفائدة لتشمل مختلف مناحي الحياة بهدف التسهيل على المواطنين ورفد كافة القطاعات الحيوية في المملكة”.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع النقل العام في أمانة عمان الكبرى ومدير المشروع في الأمانة، المهندس عبدالرحيم وريكات،: “إن مشروع انظمة الاتصال والتتبع للمركبات لم يكن وليد الساعة، بل هو جهد كبير لكافة المختصين في امانة عمان الكبرى، ضمن معطيات وجود 11 الف سيارة تكسي اصفر في عمان وما تقدمه من حوالي 500 الف رحلة يومياً وتقطع مسافة تتجاوز مليار كيلومتر سنويا”.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة عبر الطريق للتطبيقات الإلكترونية، عيد أبوالحاج “نجتمع اليوم لنعلن عن بدء مرحلة جديدة بتطوير التكسي الأصفر في عمان للإرتقاء بخدمة الناس ولتقليل المشاكل التي نراها والتي ساهمت بإنخفاض مستوى الخدمة”.

وقدّم نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبر الطريق، المهندس سائد عقل، عرضاً توضيحياً للحضور، بيّن من خلاله الهدف من المشروع، والفائدة المرجوة وآلية العمل.